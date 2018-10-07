5 خطوات للحفاظ على بشرة نقية وصحية

يوصي خبراء التجميل ببعض الخطوات السهلة والعملية التي يجب اتباعها للحفاظ على نقاء البشرة وجمال الوجه.

1- تنظيف البشرة بمواد طبيعية:

ينصح الخبراء باستعمال حفنة من السكر الأسمر أضيفت إليها قطرات من الماء أو عصير الليمون لتقشير بشرة الوجه وإزالة الخلايا الميتة، أو آثار مواد التجميل.

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2- الراحة والنوم:

يشدد الأطباء على أهمية النوم لمدة كافية كل يوم (7 أو 8 ساعات)، للحفاظ على بشرة نقية ونضرة، وتجنب خطر التجاعيد الناجمة عن الإرهاق.

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3- شرب السوائل:

يساعد شرب كميات كافية من الماء والسوائل يوميا في الحفاظ على نضارة الجلد، ويحسن عمل الكلى والدورة الدموية.

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4- الأغذية الصحية:

تعتبر الخضار والفواكه وكذلك لحوم الأسماك من أهم الأغذية التي تمد الجسم بالأملاح المعدنية والفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة الجسم والجلد، بما في ذلك فيتامين C وD وE وK.

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5- استخدام المرطبات:

يوصي أطباء الجلد والتجميل باستعمال "الماسكات" والمواد الطبيعية، وخصوصا تلك التي تحوي زيت اللوز أو خلاصات زيت الزيتون وغيرها من المواد المفيدة لصحة ونضارة البشرة.

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المصدر: وكالات