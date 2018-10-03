اكتشاف روسي مذهل يمنح المشلولين القدرة على الحركة

ابتكر العلماء في معهد "بافلوف" لعلم وظائف الأعضاء بالتعاون مع زملائهم الأمريكيين في لوس أنجلوس طريقة جديدة لتخطي آثار الإصابة بالشلل.

وقال رئيس مختبر فسيولوجيا الأعضاء في المعهد، يوري غيراسيمينكو: "أجرينا بحوثا علمية مع زملائنا الأمريكيين منذ 20 عاما في هيوستن، حيث أكدنا أن الإنسان يمتلك شبكة أعصاب من شأنها أن تلعب دور مولد الحركة. واكتشفنا آنذاك أن تلك الشبكة يمكن تنشيطها بطريقة اصطناعية كي تصدر من تلقاء نفسها أوامر بأداء وظيفة الحركة".

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وأجرى العلماء الروس والأمريكيون، على مدى أعوام، تجارب على الحيوانات، ثم انتقلوا إلى التجارب على المتطوعين، حيث قاموا بتحفيز مختلف أقسام حبلهم الشوكي باستخدام مصفوفة متألفة من 15 قطبا كهربائيا.

وعثر العلماء في شبكات الأعصاب على قسم يمكن تحفيزه اصطناعيا. ويعني ذلك أن الإنسان العاجز عن المشي لعدم تلقيه الأمر بذلك من شبكة الأعصاب، يمكن أن يتلقى هذا الأمر بعد تحفيز شبكة الأعصاب بواسطة التيار الكهربائي.

ويشير الاكتشاف الذي حققه العلماء من بطرسبورغ إلى إمكانية استعادة الصلات بين الأعصاب في الحبل الشوكي، ما يمنح الإنسان المشلول القدرة على المشي.

المصدر: بيتر.تي في