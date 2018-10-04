 
مباشر

النساء اللواتي لم ينجبن أقل عرضة للإصابة بعارض صحي شائع!

الصحة

النساء اللواتي لم ينجبن أقل عرضة للإصابة بعارض صحي شائع!
Gettyimages.ru Flashpop
النساء غير المنجبات أقل عرضة للإصابة بعارض صحي شائع!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvga

تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا، أقل عرضة للإصابة بالهبات الساخنة خلال فترة انقطاع الطمث مقارنة بغيرهن من النساء الأمهات.

واستجوب الباحثون 2249 امرأة حول تجربتهن فيما يخص الهبات الساخنة، والتي تصيب ما يصل إلى 4 من كل 5 إناث خلال انقطاع الطمث، ويمكن أن تستمر لسنوات.

وسجلت النساء (متوسط أعمارهن 61 عاما) تقلبات درجات الحرارة، التي عانين منها على مدى أسبوعين.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي ليس لديهن أطفال، تقل لديهن نسبة الإصابة بالهبات الساخنة بمقدار 19%، مقارنة باللواتي خضن تجربة الحمل دون مضاعفات تذكر.

إقرأ المزيد
نصف النساء عرضة لأمراض عصبية مدمرة في منتصف العمر! نصف النساء عرضة لأمراض عصبية مدمرة في منتصف العمر!

أما النساء اللواتي تم تشخيصهن بالإصابة بسكري الحمل أو الاضطرابات التي سببت ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، فكانت لديهن فرصة أعلى بنسبة 19% للمعاناة من الهبات الساخنة، ويمكن أن يكون ذلك بسبب مشاكل في بطانة الأوعية الدموية، والتي تسبب كلا من الهبات ومضاعفات الحمل.

وقالت كاثي أبرنيثي، من جمعية سن اليأس البريطانية: "بدأت الأبحاث تظهر أن الهبات الساخنة والعرق الليلي في سن اليأس قد يكون علامة تحذير لمخاطر الأوعية القلبية. ويمكن أن يكون لدى النساء أنفسهن، المعرضات لخطر الإصابة بأمراض القلب واللواتي لديهن هذه الهبات الساخنة، مضاعفات الحمل في بعض الحالات".

ومن غير الواضح لماذا قد تعاني النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا من الهبات الساخنة بشكل أقل، على الرغم من أن الدراسات السابقة وجدت النتيجة نفسها.

ووجدت الدراسة، التي قُدمت في الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية، أن تعليم المرأة قد يكون عاملا في تفسير النتائج، على الرغم من أن سبب ذلك لم يكن واضحا.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب وسيط في نقل أموال عربية؟