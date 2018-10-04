النساء اللواتي لم ينجبن أقل عرضة للإصابة بعارض صحي شائع!

تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا، أقل عرضة للإصابة بالهبات الساخنة خلال فترة انقطاع الطمث مقارنة بغيرهن من النساء الأمهات.

واستجوب الباحثون 2249 امرأة حول تجربتهن فيما يخص الهبات الساخنة، والتي تصيب ما يصل إلى 4 من كل 5 إناث خلال انقطاع الطمث، ويمكن أن تستمر لسنوات.

وسجلت النساء (متوسط أعمارهن 61 عاما) تقلبات درجات الحرارة، التي عانين منها على مدى أسبوعين.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي ليس لديهن أطفال، تقل لديهن نسبة الإصابة بالهبات الساخنة بمقدار 19%، مقارنة باللواتي خضن تجربة الحمل دون مضاعفات تذكر.

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أما النساء اللواتي تم تشخيصهن بالإصابة بسكري الحمل أو الاضطرابات التي سببت ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، فكانت لديهن فرصة أعلى بنسبة 19% للمعاناة من الهبات الساخنة، ويمكن أن يكون ذلك بسبب مشاكل في بطانة الأوعية الدموية، والتي تسبب كلا من الهبات ومضاعفات الحمل.

وقالت كاثي أبرنيثي، من جمعية سن اليأس البريطانية: "بدأت الأبحاث تظهر أن الهبات الساخنة والعرق الليلي في سن اليأس قد يكون علامة تحذير لمخاطر الأوعية القلبية. ويمكن أن يكون لدى النساء أنفسهن، المعرضات لخطر الإصابة بأمراض القلب واللواتي لديهن هذه الهبات الساخنة، مضاعفات الحمل في بعض الحالات".

ومن غير الواضح لماذا قد تعاني النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا من الهبات الساخنة بشكل أقل، على الرغم من أن الدراسات السابقة وجدت النتيجة نفسها.

ووجدت الدراسة، التي قُدمت في الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية، أن تعليم المرأة قد يكون عاملا في تفسير النتائج، على الرغم من أن سبب ذلك لم يكن واضحا.

المصدر: ديلي ميل