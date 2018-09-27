فرنسا: ربع الأطباء الأجانب جزائريون

أحصى المجلس الوطني لعمادة الأطباء الفرنسيين نحو 4404 أطباء يمارسون المهنة جزائريين تخرجوا من جامعات جزائرية ويتواجدون في فرنسا منذ يناير 2017.

وحسب إحصائيات المجلس التي نشرتها صحيفة لوموند، الأربعاء، فإن هذا الرقم يشكل زيادة بنحو 60 بالمائة، ويمثل الأطباء الجزائريون ربع الأطباء المولودين في الخارج ويمارسون المهنة في فرنسا، وبإضافة الأطباء المولودين في الجزائر والمتخرجين من الجامعات الفرنسية نجد نحو 14305 أطباء جزائريين في فرنسا.

وتتعلق هذه البيانات بأطباء مجلس عمادة الأطباء، وهي لا تشمل أولئك الذين وظفتهم المستشفيات مباشرة بموجب قوانين محددة، كما ذكرت صحيفة لوموند.

ويقول "فيكتور كوتيرو" الذي يقوم ببحث حول هذه القضية أنه بعد إدخال السلطات الفرنسية لضوابط في السبعينات، تراجع عدد الأطباء المتمرسين، ومن هنا كانت الرغبة في استقطاب الأطباء الأجانب، وتم السماح عن طريق تشريع جديد للأطباء بالقدوم إلى فرنسا ولكن تحت وضع غير مستقر، مثل التصرف كمتخصص داخلي وممارس مساعد متصل.

ويؤكد نفس المختصّ أنهم غير مسجلين في مجلس عمادة الأطباء الفرنسيين، ولكنهم رسميًا تحت سلطة الجهة الموظفة لهم، ويتحملون نفس عبء العمل، ويضطرون إلى الانتظار لسنوات لاجتياز المسابقات التي تسمح لهم بالحصول على وضع تام.

المصدر: "الشروق" الجزائرية