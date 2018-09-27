ما هي الأطعمة الواجب تناولها في الفترات الباردة من السنة؟

نشرت وزارة الصحة الروسية بعض التوصيات بشأن الأغذية التي ينصح بتناولها في الفترات الباردة من السنة.

وأوضح رئيس أخصائيي التغذية في الوزارة، فيكتور توتيليان، أن معظم الناس غالبا ما يتناولون نحو 200 غرام من الفواكه، والكمية نفسها من الخضروات في اليوم، وهذه الكمية هي الحد الأدنى الذي يحتاجه الجسم من تلك المواد الغذائية، لكن الخبراء ينصحون بزيادة تلك الكمية إلى 600 غرام من الخضار والفواكه في اليوم، وخصوصا في الأيام الباردة من السنة.

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وأشار الأخصائي إلى أن الخضار والفواكه تمنح الجسم السكريات اللازمة لمد الجسم بالطاقة، فضلا عن احتوائها على كميات وفيرة من الفيتامينات الضرورية لعمل جهاز المناعة، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة فيها، والتي تشكل عناصر أساسية في تنظيم عملية الأيض وعمل الجهاز الهضمي.

وبالإضافة للمواد المذكورة، تحوي الخضروات والفواكه الملونة كالطماطم والبنجر الليكوبين الذي يعتبر عنصرا منشطا لعمل القلب ومحسنا للدورة الدموية، بالإضافة إلى أن الألياف التي تحتويها تعتبر مهمة جدا للوقاية من سرطانات الأمعاء والمعدة.

المصدر: فيستي