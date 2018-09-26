اكتشاف ميزات وفوائد جديدة للكاكاو

أعلن علماء جامعة هاله-فيتنبرغ ومعهد ماكس روبنر أن الكاكاو مصدر هام غير معروف لفيتامين D2.

ويفيد موقع EurekAlert بأن الباحثين طرحوا نظرية تقول إنه بعد تجفيف حبوب الكاكاو تحت الشمس، تجري فيها عملية تحول فيتامين D إلى فيتامين D2. وقد أكدت نتائج تحليل مطياف الكتلة لمختلف منتجات الكاكاو، هذه النظرية.

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وأشار الباحثون إلى أن نسبة فيتامين D2 في منتجات الكاكاو مختلفة، فمثلا زيت الكاكاو والشوكولاتة الداكنة تحتوي على أعلى نسبة منه، ونسبته في الشوكولاتة البيضاء أقل بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة فيتامين D هي عناصر هامة في النظام الغذائي للإنسان، ونقصها يسبب تطور أمراض الجهاز التنفسي والكساح وترقق العظام.

وكان علماء جامعة لوما-ليندا الأمريكية قد استنتجوا أن تناول الشوكولاتة الداكنة المحتوية على نسبة عالية من الكاكاو، يعزز المناعة ويزيد من نشاط الدماغ.

المصدر: نوفوستي