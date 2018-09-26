مواد غذائية شائعة للوقاية من السرطان

ينتشر مرض السرطان بشكل خطير، ولا يتوقف البحث عن أدوية ومستحضرات وطرق جديدة لعلاج هذا المرض القاتل في جميع أنحاء العالم، وللتغذية السليمة أهمية في الوقاية من هذا المرض.

ووضع الخبراء قائمة بالمواد الغذائية التي تساعد العمليات الفيسيولوجية داخل الجسم في منع تطور الأورام السرطانية. وإحدى هذه المواد هي ثمرة أفوكادو، التي تحتوي على مركب الجلوتاثيون الذي يعتبر إكسير الحياة، لأنه يحمي الخلايا من التأثير المدمر للجذور الحرة، ما يجعل الجسم أكثر مقاومة لأمراض السرطان.

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كما أن الجوز الغني بفيتامين E يساعد على الحماية من السرطان، إذ يعمل كمضاد نشيط للأكسدة ويمنع انقسام الخلايا السرطانية. ويفيد الزنجبيل أيضا، عن طريق خفض خطر الإصابة بسرطان الجلد والثدي والرئتين.

كما لا تقل أهمية القرنبيط والبروكلي في مقاومة الأورام. وتتميز المادتان باحتوائهما على مادة السلفورافان التي تعمل كمحفز لجهاز المناعة. ومن المواد الضرورية للجسم أيضا الطماطم الغنية بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة. كما ينصح الخبراء بتناول الجزر والثوم، فقد اكتشف العلماء أن الثوم يتميز بقدرته العالية في القضاء على البكتيريا والفطريات، وله نفس التأثير في الخلايا السرطانية. أما الجزر فيخفض من احتمال الإصابة بالسرطان لأنه يحتوي على نسبة عالية من مادة بيتا كاروتين.

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وأخيرا الشاي الأخضر الذي يحتوي على مادة Epigallocatechin gallate) EGCG)، القادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وحتى تدميرها.

المصدر: ميديك فوروم