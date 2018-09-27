روسيا تدرس حظر بيع الكحول لمن هم دون 21 عاما

أعلنت نائب رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، أنها لا تستبعد فرض حظر على بيع المشروبات الكحولية لمن لم يتجاوز سنه 20 أو 21 عاما.

وقالت غوليكوفا في حديث أدلت به، يوم الاثنين 24 سبتمبر، لوكالة "نوفوستي" الروسية: "فيما يتعلق بالتبغ والكحول فإننا سنتخذ لاحقا خطوات إضافية بفرض بعض القيود على بيعهما. ولا يدور الحديث بالطبع حول حظر كل شيء، لكن هناك خبرة دولية لمكافحة الكحول يمكننا الاستفادة منها والاستعانة بها والمقارنة بالحال لدينا. وربما ليس من قبيل الصدفة أن تتخذ الكثير من البلدان، بما فيها جيراننا في رابطة الدول المستقلة، قرارات بفرض حظر على بيع الكحول لمن لم يبلغ 20 أو 21 عاما".

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ونوهت غوليكوفا إلى أن هناك احتمالا أكبر للإدمان على الكحول في سن مبكره.

يذكر أن المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام أجرى، في 11 سبتمبر، استطلاع رأي المواطنين الروس فيما يتعلق بتناول المشروبات الكحولية. وكشفت النتائج أن نسبة الروس الذين يتناولون المشروبات الكحولية انخفضت مقارنة بعام 2009. واتضح أن 40% من المواطنين الروس لا يشربون الكحول أبدا. فيما بلغت تلك النسبة عام 2009 24% فقط. أما نسبة الذين يتناولون المشروبات الكحولية من وقت إلى آخر( عدة مرات في الشهر) فانخفضت إلى 58%.

المصدر: نوفوستي