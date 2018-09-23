أطباء روس يبتكرون لقاحا ضد إيبولا على شكل مسحوق

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن ابتكار مصل جديد ضد حمى إيبولا على شكل مسحوق، ما يسهل إلى حد بعيد عملية نقله.

وقالت وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، على هامش منتدى النساء الأوراسي، حيث التقت زوجة رئيس جمهورية غينيا، جيني كابا كونده: "ابتكرنا مسحوقا للمصل ينقل بسهولة إلى أي مكان، ويمكن أن يحفظ في ظروف حرارة لا تزيد عن 4 درجات مئوية".

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ونوهت وزيرة الصحة إلى أن المصل المسجل في روسيا بدأ يستخدم منذ 3 أشهر في جمهورية غينيا. وقالت إن الأطباء الروس اختبروا تأثير المصل الجديد على مناعة الإنسان بعد أن تم تلقيح ما يزيد عن ألف شخص. وتدل كل النتائج على أن فاعلية الأجسام المضادة لا تزال عالية بعد مرور 3 أشهر من التلقيح.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن روسيا مستعدة لبحث مسألة إنتاج بعض اللقاحات، بما في ذلك اللقاح ضد حمى إيبولا واللقاح ضد الملاريا، في جمهورية غينيا.

يذكر أن منتدى النساء الأوراسي الثاني يعقد، في الفترة 19-21 سبتمبر الجاري، في بطرسبورغ تحت شعار" النساء في سبيل الأمن والتنمية المستقرة".

المصدر: تاس