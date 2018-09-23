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لكبار السن.. طريقة ممتعة لعلاج آلام الظهر!

الصحة

لكبار السن.. طريقة ممتعة لعلاج آلام الظهر!
pexels-Public Domain Pictures
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أثبت علماء من جامعة سيدني الأسترالية أن ألعاب الفيديو لا تضر بالصحة فقط، بل يمكن أن تساعد على تحسين الحالة الصحية للذين يعانون من آلام أسفل الظهر.

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وذكرت صحيفة تايمز، أن باحثين أستراليين درسوا تأثير ألعاب الفيديو على صحة الأشخاص المولعين بها، وتوصلوا إلى استنتاج يؤكد أن من يمارسون هذه الألعاب، أقل عرضة للإصابة بآلام الظهر بنسبة 30% من غيرهم.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي في كلية الصحة العامة في جامعة سيدني، جوشوا زادرو، إن ألعاب الفيديو تفيد المصابين بآلام الظهر، إذا كانوا من النشطاء بدنيا أيضا.

وأشار العلماء إلى مثال على لعبة الفيديو "Nintendo Wii-Fit-U"، التي تتطلب من لاعبها الحركة أثناء عملية اللعب وعدم الثبات في وضع واحد. ويعد هذا الخيار نموذجيا لكبار السن الذين يعانون من آلام ظهر مزمنة.

المصدر: لايف. رو

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