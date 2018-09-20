علاج واعد لـ "فقدان الشهية" القاتل

ابتكر باحثون من معهد سانفورد بورنهام بريفيس الطبي "SBP‎" الأمريكي، علاجا فعاليا لمرض "فقدان الشهية" المزمن.

وأوضح العلماء الأمريكيون أن أصحاب مرض "فقدان الشهية" يصابون باضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي، ويمكن علاج هذا المرض في أي مرحلة منه على حد سواء.

ووجد الباحثون أن التهاب الأمعاء الدقيقة الشديد في هذا المرض ينتج عن خلل في تركيز عنصرين رئيسيين وهما: جين "RNF5" وبروتين "S100A8"، اللذان يؤثران على نبيت الأمعاء (البكتيريا الحميدة)، بحسب مستواهما وتوالفهما في الجسم.

واكتشف الباحثون، عبر تجارب جينية، أن الخلل في الوظائف الجينية يؤثر تأثيرا مباشرا على آلية ومستوى بروتين "S100A8" في الجسم.

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ويؤدي هذا الخلل بدوره إلى اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي، تسبب رفض الجسم المواد الغذائية، وتوصل في النهاية إلى عواقب وخيمة بما في ذلك فقدان 75% من وزن الجسم.

وصنع العلماء في الوقت الحالي دواء تجريبيا يعتمد على أجسام مضادة محددة. وأثبت الدواء الجديد فعاليته على الفئران وقدرته على تقليل مستوى الالتهاب في الأمعاء، وفي إعادة التوازن للعمليات البيولوجية في الجسم.

ويستعد العلماء لإجراء تجارب سريرية لهذا الدواء على البشر، خلال الأشهر القريبة القادمة، وبذلك يكون العلاج الأول الناجع لمعالجة مرض فقدان الشهية "Anorexia".

المصدر: لايف. رو