أخصائية تحدد أفضل عمر للإنجاب

تعتبر ولادة الطفل حدثا سعيدا في حياة والديه عادة، إلا أن الكثير من الأزواج حاليا يحاولون تأجيل هذه اللحظة قدر الإمكان.

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وتقول أخصائية التوليد وأمراض النساء، روديكا كوميندانت، إن إنجاب أول طفل حتى في عمر الثلاثين حاليا لم يعد يشكل خطورة على حياة المرأة كما في السابق، "ومن وجهة النظر الطبية، فإن أفضل خصوبة للمرأة تكون في عمر 25 سنة. والاتجاه السائد في السنوات الأخيرة هو تأخير تأسيس العائلة، وبالتالي تأخير إنجاب الطفل الأول أيضا. أما في السابق، فقد كانت المرأة عند بلوغها الثلاثين من العمر دون أن تنجب تدرج في قائمة الخطر. والمرأة حاليا تريد أولا الحصول على التعليم وأن تصبح مستقلة ماديا ومن ثم تفكر في الإنجاب".

وأضافت كوميندانت قائلة: "لا يتوجب تأخير الإنجاب، لأن البنت تولد بعدد معين من خلايا التناسل الأنثوية، وفي كل شهر تفقد واحدة منها. لذلك يجب عدم تأخير إنجاب الأطفال".

المصدر: رامبلر