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اكتشاف طريقة لمكافحة أخطر أنواع السرطان

الصحة

اكتشاف طريقة لمكافحة أخطر أنواع السرطان
Globallookpress
اكتشاف طريقة لعلاج أخطر أنواع السرطان
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اكتشف علماء جامعة ليدز ومعهد بحوث السرطان في لندن آلية ترفع من فعالية الدواء لعلاج أحد أخطر أنواع السرطان، الورم الميلانومي (سرطان الجلد).

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين تمكنوا من إعادة تنشيط دواء "T-vec"، وأساسه فيروسات مرضية، والذي يحقن مباشرة في الورم الميلانومي، ما ينشط خلايا جهاز المناعة.

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وأضاف الخبراء إلى هذا الدواء كريات الدم البيضاء التي يمكنها امتصاص مختلف المواد، واتضح لهم أن هذه الخلايا تلتقط أجزاء من الفيروس وتنقلها إلى مكان الورم، ما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية.

وبهذا الشكل، يصبح بالإمكان استخدام "T-vec" في حالة عدم حقن الورم به بصورة مباشرة، بحسب الخبراء. بيد أن حقن هذا الدواء في الدم قد يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة تقتل الفيروسات، ما يقلل من فعاليته.

وكان العلماء قد أعلنوا سابقا أن تناول مواد غذائية غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، يمنع الإصابة بالسرطان كما يوقف نموه وانتشاره.

المصدر: نوفوستي

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