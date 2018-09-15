كشف حقيقة ارتباط دواء شائع "استدعي حول العالم" بالسرطان!

اكتشف باحثو جامعة Southern Denmark أن عقار ضغط الدم الذي تم استدعاؤه حول العالم وسط مخاوف من أنه قد يتسبب في الإصابة بالسرطان، لا يزيد من خطر الإصابة بالمرض على المدى القصير.

وتم استدعاء دواء Valsartan، في 22 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، في يوليو الماضي.

وأدى التغير في التصنيع بالصين إلى استخدام N-Nitrosodimethylamine، وهي مادة كيميائية قوية تستخدم أيضا في وقود الصواريخ، في المكون الرئيسي.

ومع ذلك، وجدت دراسة دنماركية أنه لا يوجد علاقة بين التعرض لـ NDMA من خلال دواء Valsartan، وتطور مرض السرطان لدى الفرد على مدى 4 سنوات.

وقام الباحثون بتحليل حالة 5150 شخصا فوق سن الأربعين، تاريخهم خال من السرطان، حيث تناول المشاركون Valsartan في مرحلة ما بين عامي 2012 و2017.

وقامت شركة Zhejiang Huahai Pharmaceuticals الواقعة في Linhai، شرقي الصين، التي صنعت الدواء، بتغيير عملية إنتاجها في عام 2012، والتي يعتقد أنها أدت إلى حدوث تلوث NDMA.

إقرأ المزيد

وتعد NDMA إحدى أقوى المواد المسببة للسرطانات المعروفة لدى الحيوانات، مع إعلان مسؤولي الصحة أنه "من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان".

وتم حساب التعرض الكيميائي من خلال تحديد، عن طريق رموز الدواء، الدفعات التي تناولها المرضى من valsartan. وحددت السجلات الوطنية للسرطان المشاركين الذين تم تشخيص المرض لديهم، بعد حوالي 4 سنوات من وصف الدواء.

وتشير النتائج المنشورة في مجلة BMJ، إلى أن 104 من المشاركين تطور لديهم مرض السرطان، بعد تناول Valsartan الملوث بـ NDMA.

وأكد الباحثون أن الدراسة أجريت فقط على مدى عدة سنوات. لذا يمكن أن يكون دواء ضغط الدم الملوث بـ NDMA مرتبطا بالسرطان، إذا كان الشخص يأخذ الدواء على المدى الطويل.

وقالت ريتا بانزي وفيتوريو بيرتلي، من مركز سياسات تنظيم الأدوية في ميلان، مع العلم أنهما لم يشاركا في الدراسة: "هذه النتائج وحدها لا يمكن أن تبدد الشكوك حول المخاطر المحتملة على المرضى على المدى الطويل، ولكنها تساعد في إعداد القرار المناسب حول هذه المشكلة".

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، التي أثارت ناقوس الخطر على الدواء في 5 يوليو، إنها تعمل على تحديد المدة الزمنية، وعلى أي المستويات، التي تعرض فيها المرضى لـ NDMA.

يذكر أن شركة Zhejiang Huahai اعترفت بأن هناك شوائب في بعض منتجاتها من دواء Valsartan، والتي تزعم أنها حققت مبيعات بقيمة 50 مليون دولار.

وأضافت EMA أن مادة NDMA كانت شائبة غير متوقعة لم يتم اكتشافها من خلال الاختبارات الروتينية التي أجرتها الشركة المصنعة لـ valsartan.

المصدر: ديلي ميل