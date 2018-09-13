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معجزة طبية.. نجاة طفل اخترق سيخ معدني رأسه (صورة)

الصحة

معجزة طبية.. نجاة طفل اخترق سيخ معدني رأسه (صورة)
You-Tube: euronews
صورة شعاعية لجمجمة الطفل لحظة وصوله إلى المشفى.
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نجا طفل صغير (10 سنوات) من الموت بأعجوبة عندما سقط من أعلى شجرة، ودخل سيخ حديدي في رأسه لحظة ملامسته الأرض.

وتحدثت أم الطفل عن صدمتها وخوفها الشديدين عندما شاهدت طفلها، خافيير كانينغهام، يدخل باب البيت وهو يبكي ويصرخ، إذ كان يسير والسيخ مغروز تماما في رأسه.

وقامت الأم بإسعاف خافيير على الفور إلى مشفى جامعة كانساس الأمريكية، حيث خضع لعملية جراحية معقدة امتدت لعدة ساعات، تمكن خلالها الأطباء من إخراج السيخ المعدني الذي لم يكن مدببا وحسب، بل حاد الأطراف أيضا.

ومع نجاح العمل الجراحي، أكد الأطباء أن الطفل سينجو ويتعافى بالكامل، إلا أن صوته قد يتأثر بسبب الحادثة.

وتعتبر نجاة الطفل خافيير، معجزة حقيقية، إذ اخترق السيخ المدبب جمجمته بشكل كامل وخرج من الطرف الآخر لرأسه دون أن يصيب عينيه أو دماغه أو نخاعه الشوكي بأي أذى.

You-Tube: Euronews
الطفل خافيير عقب نجاح العملية واستيقاظه في المشفى.

المصدر: YouTube + Euronews

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