 
مباشر

"قبلة الموت" كادت تنهي حياة طفل حديث الولادة!

الصحة

Gettyimages.ru
"قبلة الموت" كادت تنهي حياة طفل حديث الولادة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krn4

أوشك طفل حديث الولادة على الموت عقب التقاطه فيروس "الهيربس" أو "القوباء" القاتل، من شخص مصاب بقرحة باردة عن طريق ما يعرف باسم "قبلة الموت".

وهرعت لوسي كيندال، البالغة من العمر 23 عاما، والدة الطفل أوليفر ميلر، البالغ من العمر 11 يوما، بابنها إلى المستشفى في كينغستون أبون هال، بإنجلترا، عندما بدأ يرفض شرب الحليب بشكل مفاجئ وبدأ ظهره في التقوس بشكل مخيف جراء الألم.

وعقب خضوعه لاختبارات متعددة، شخّص الأطباء أوليفر مع مرض "الهيربس البسيط عند حديثي الولادة"، بعد 8 أيام من مكوثه في المستشفى، ويعتقد الأطباء أنه التقط الفيروس بعد أن قبّله أو لمسه شخص مصاب بقرحة باردة.

والقرحة الباردة هي بثور حمراء مملوءة بالسوائل تتشكل في المناطق المحيطة بالفم، وتعتبر السبب الرئيسي في مرض "الهيربس" الذي ينتقل عبر التقبيل.

وظل أوليفر في المستشفى مدة 21 يوما، حتى أنه تم وضعه في العناية المركزة بعد أن ساءت حالته وأوشك على الموت، وقد سمح للرضيع بالعودة إلى منزله بعد تلك الفترة من العلاج.

إقرأ المزيد
فيروس ينتشر عبر اللمس يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب فيروس ينتشر عبر اللمس يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب

وشددت والدة أوليفر على ضرورة حماية الأطفال من الأشخاص المصابين بالمرض، والحفاظ على سلامتهم بإبقائهم بعيدين عن أولئك الذين تظهر لديهم القرحة الباردة.

وقالت كيندال: "لقد كان الأمر مروعا للغاية، كنا مصدومين ولم نعرف ما يجري"، مؤكدة: "لم يكن كل منا يعاني من الهربس أو القروح الباردة"، ولن يتوقف علاج أوليفر بعد عودته إلى المنزل، حيث سيستمر في تلقي العلاج لمدة 6 أشهر على الأقل وسوف يتطلب الأمر خضوعه المنتظم للاختبارات الطبية خلال تلك الفترة.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بعد منعها من السفر، مقابلة حصرية مع عهد التميمي، تكشف فيها التفاصيل لـRT Online