تخفيض الوزن "يقتل" المسنات!

اكتشف علماء من مركز كايزر بيرماننت لأبحاث الصحة في كاليفورنيا الأمريكية، علاقة بين فقدان الوزن وازدياد خطر الموت بالنسبة للنساء المسنات.

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وأجرى الباحثون دراسة تحليلية فحصوا فيها بيانات أكثر من 1300 امرأة في السنوات الـ20 الماضية. واتضح أن ممثلات الجنس اللطيف اللواتي خسرن تسعة كيلوغرامات وأكثر، ازداد لديهن خطر الوفاة المبكرة في السنوات اللاحقة بنسبة 74%.

وأكد الباحثون في مقال نشر في موقع مجلة أمراض الشيخوخة "Journal of the American Geriatrics Society"، أن تخفيض الوزن بالنسبة لكبيرات السن يؤدي إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة، في جميع حالات تخفيض الوزن الطوعي أو القسري بسبب الأمراض.

المصدر: إزفيستيا