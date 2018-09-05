خبير لياقة بدنية مصري يكشف كيف تحول المنشطات المرأة من "أنثى إلى ذكر"

يتطرق الكثير من لاعبي الرياضة إلى القراءة حول استخدام المنشطات، وأضراراها بالنسبة للرجل، ولكن المثير للاهتمام أن هناك أيضا بعض النساء تستخدمن هذه المنشطات وبشكل مفرط.

أكد مدرب اللياقة البدنية المصري رامس سامي، في تصريحات لـRT أن المنشطات لا تحول هرمونات الذكورة إلى أنوثة، ولكن من الممكن أن تزيد هرمونات الذكورة عند الإناث إذا قمن باستخدامها، لأن الهرمونات تساعد على زيادة حجم العضلات، والطبيعي عندما تحصل المرأة على هذه المنشطات يتحول تكوينها من أنثى إلى ذكر.

RT

وأوضح أن المنشطات تؤثر على هرمونات الذكورة بشكل مباشر، لأنها تضعف الخصيتين، بحيث لا تنتجان حيوانات منوية، لأن الجسم يعتاد على هرمون خارجي "تستوستيرون" يأتي بطريقة مصطنعة.

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وأشار المدرب المصري إلى أنه بالنسبة للمرأة التي تستخدم المنشطات فإن هرمون "تستوستيرون" يجب أن يكون زائدا في جسمها حتى تنمو العضلات، وبذلك تتحول من أنثى إلى ذكر.

RT

أما بالنسبة لأضرار المنشطات على الجسم بشكل عام، قال المدرب رامس سامي:"هناك هرمونات تقوم بتضخيم الكبد والكلى والأحشاء عموما، غير أنها تحفز انتشار الأمراض الخبيثة مثل السرطان، والجرعة الزائدة منها قد تتسبب في الوفاة، كما أنها تضعف المناعة وتجعل الشخص عصبيا جدا من أي شيء."

المصدر: RT