توقعات بموت مبكر لأكثر من مليار إنسان

توقع علماء منظمة الصحة العالمية أن يعاني 1.4 مليار شخص في العالم من أمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من السكري والسرطان، ما قد يتسبب في موتهم مبكرا.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن الخبراء أجروا استطلاعا بين الناس الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، ويعيشون في 168 دولة.

وبهذه الطريقة، تمكن الخبراء من تغطية مجموعات سكانية مختلفة تعدادها 1.9 مليار نسمة. ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن ثلث النساء وربع الرجال في العالم، في عام 2016، لم يبلغوا المستوى المطلوب للنشاط البدني-150 دقيقة في الأسبوع، أو 70 دقيقة أسبوعيا من التمارين البدنية المكثفة.

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كما اتضح أن الذين يمارسون النشاط البدني هم من ذوي الدخل المنخفض، وتبلغ نسبتهم 84%، وهؤلاء يعيشون في مناطق أوقيانوسيا وشرق وجنوب شرق آسيا.

وفي 55 دولة، لم يمنح أكثر من ثلث السكان التمارين البدنية الوقت اللازم. وفي أربعة بلدان، يقضي أكثر من نصف السكان وقتهم في وضعية الجلوس: الكويت، ساموا الأمريكية، المملكة العربية السعودية العراق. وفي جميع الدول تقريبا تتخلف المرأة عن الرجل في النشاط البدني.

المصدر: لينتا. رو