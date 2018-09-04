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"مبادلة" الإماراتية تقود استثمارا ضخما في معدات غسيل الكلى!

الصحة

twitter.com/Mubadala
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أعلن صندوق الاستثمار الإماراتي "مبادلة"، عن أول استثمار في مجال التقنيات الطبية في شركة "أوت سيت ميديكال" الأمريكية في وادي السيليكون.

وقادت "مبادلة" الإماراتية مجموعة من رجال الأعمال للاستثمار في شركة "أوت سيت ميديكال" المتخصصة في إنتاج المعدات الطبية المحمولة المستخدمة في غسيل الكلى.

وتهدف هذه الخطوة الكبيرة من قبل "مبادلة" إلى إطلاق تقنية متطورة وحديثة في سوق منتجات الغسيل الكلوي، بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

المصدر: تويتر + وكالات

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