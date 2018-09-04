"مبادلة" الإماراتية تقود استثمارا ضخما في معدات غسيل الكلى!

أعلن صندوق الاستثمار الإماراتي "مبادلة"، عن أول استثمار في مجال التقنيات الطبية في شركة "أوت سيت ميديكال" الأمريكية في وادي السيليكون.

وقادت "مبادلة" الإماراتية مجموعة من رجال الأعمال للاستثمار في شركة "أوت سيت ميديكال" المتخصصة في إنتاج المعدات الطبية المحمولة المستخدمة في غسيل الكلى.

أعلنا مؤخراً عن أول استثمار خاص في مجال التقنيات الطبية، مع شركة "أوت سيت ميديكال" التي يقع مقرها وادي السيليكون، لإطلاق تقنية متطورة وحديثة في سوق منتجات الغسيل الكلوي الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار أمريكي. #مبادلة#تكنولوجيا#تقنية#تقنيات_طبيةpic.twitter.com/5Y9BT9EQRN — Mubadala (@Mubadala) 4 сентября 2018 г.

وتهدف هذه الخطوة الكبيرة من قبل "مبادلة" إلى إطلاق تقنية متطورة وحديثة في سوق منتجات الغسيل الكلوي، بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

المصدر: تويتر + وكالات