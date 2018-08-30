ما هو سر رشاقة وجمال نجمة "حريم السلطان" التركية؟

تتمتع الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بشخصية "السلطانة هيام" التي أدتها في مسلسل "حريم السلطان"، بجمال ورشاقة كبيرة.

وتتساءل السيدات عن سر رشاقة مريم ونجاحها في الحفاظ على وزن صحي، لاسيما وأنها استطاعت في الأعوام الأخيرة التخلص من بعض الكيلوغرامات الإضافية بسرعة.

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ويكمن السر الرئيسي لرشاقة مريم أوزرلي في شرب كميات كثيرة من المياه، واعتماد حمية غذائية صارمة جدا تقوم على تناول الحبوب الكاملة التي تشعرها بالشبع، واستهلاك الخضار الطازجة والبيض والسلطات وأطباق الحساء، إضافة إلى شرب الحليب واللبن الزبادي.

من شأن هذه الحمية الغذائية أن تساعد على حرق الدهون بسرعة وتخسيس الوزن، وفي المقابل، تتناول مريم كميات ضئيلة جدا من الحلويات والمعجنات، وتمتنع تقريبا عن تناول اللحوم، لأنها تحتوي على الدهون.

المصدر: elfann