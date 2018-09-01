في الصين.. أعلى نسبة وفيات في العالم بسبب الكحول!

أعلنت صحيفة غلوبال تايمز، أن الصين أصبحت الدولة الأولى في العالم من حيث نسبة للوفيات الناجمة عن تعاطي المشروبات الكحولية.

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ووفقا لبيانات نشرتها مجلة "The Lancet" الطبية لاحصائيات عام 2016، فقد توفي في الصين 59 ألف امرأة و650 ألف رجل، بسبب تناول الكحول.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية، حيث توفي لهذا السبب 42 ألف امرأة و290 ألف رجل.

وتؤكد الدراسات الطبية أن الكحول يعد أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل الصحية المنتشرة بين سكان كوكب الأرض، وبحسب نتائج الدراسات، يرتفع معدل الوفيات في العالم بسبب الأمراض الخبيثة، مع ازدياد استهلاك الكحول، بينما لوحظ أن انخفاض مخاطر المشاكل الصحية بين البشر يتناسب طردا مع تناقص استهلاك المشروبات الكحولية.

المصدر: لينتا. رو