السلطات السعودية تحذر مواطنيها من خدعة "أم رضمه"

أكدت إمارة الحدود الشمالية السعودية بأن ما تم تداوله عن تواجد بئر في منطقة الحدود الشمالية تتواجد فيه مياه قادرة على شفاء مرضى الفشل الكلوي غير صحيح والبئر مغلق منذ عامين.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإمارة بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن لحديث عن بئر مياه خاص في مركز أم رضمه في منطقة الحدود الشمالية، ويدعى المواطن فيه أن مياه البئر قادرة على شفاء مرضى الفشل الكلوي، بأنه غير صحيح وتم إغلاق البئر منذ عامين، وأكدت على أن الترويج لمثل هذه الشائعات ونشرها بين أوساط المجتمع قد يؤثر سلبا على صحة الفرد والمجتمع، وتأمل من الجميع استقاء المعلومات من مصادرها العملية والطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

المصدر: الرياض