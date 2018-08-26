لماذا يتوجب فحص عيون الأطفال عند بلوغهم 4 سنوات؟

أشار اتحاد أطباء العيون في بريطانيا إلى ضرورة فحص الأطفال لعيونهم في عمر مبكر، وذلك تجنبا للإصابة بأمراض بصرية على المدى الطويل في حال تأخر الفحص.

وحذر الأطباء من فحص عيون الأطفال في عمر متأخر، إذ من شأن ذلك تعقيد علاج بعض المشاكل البصرية لديهم، كالحول، الذي يعرف أيضا باسم "lazy eye".

كما أكد الأطباء على ضرورة إجراء الفحص البصري في الرابعة من العمر كحد أقصى، وحذروا من أن الانتظار حتى السنة السادسة من العمر يعتبر متأخرا جدا.

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وفي السياق نفسه، أشار الأطباء إلى أن معظم حالات "حول العيون" يستحيل علاجها في عمر 6 و7 سنوات، وعندها يضطر الطفل لارتداء النظارات التي تساعده على تحسين الرؤية.

وقام اتحاد الأطباء بنشر تقرير جديد بهذا الشأن، عقب استفتاء قام به مؤخرا وشمل 1200 شخص من أهالي أطفال بريطانيين، حيث تبين أن ربعهم لم يصطحب صغاره لطبيب العيون في عمر مبكر.

المصدر: BBC News