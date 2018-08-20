امرأة تخضع لعملية إزالة "ذيل" ثان على الهواء مباشرة

أجرت فتاة أمريكية عملية للمنطقة بين الأرداف، لإزالة نتوء يشبه الذيل. وقد نقلت العملية في برنامج تلفزيوني واقعي لطبيب، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميرور.

ولجأت الفتاة كيم تايلور البالغة من العمر اثنين وعشرين عاما إلى الطبيبة الجراحة التجميلية ساندرا لإذالة ورم دهني يشبه الذيل الذي نشأ بالقرب من العصعص. وأوضحت أنه بدأ بالظهور مذ أن كانت طفلو ومن ثم بدأ ينمو. يعتقد الأطباء أن هذا الورم الشحمي غير ضار. في عام 2016 ، تمت إزالته، لكنه عاد.



أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أن الترسبات الدهنية متصلة بالحبل الشوكي. هذا ، وفقا لي ، يجعل الإزالة الكاملة للورم الشحمي خطرة لذا اكتفت الطبيبة بإزالة 80 % من الورم.



بعد العملية، قالت تايلور إنها سعيدة بالنتيجة. ومع ذلك ، فهي تخطط لاستشارة جراح الأعصاب لإزالة بقايا الورم الشحمي.





المصدر: لينتا رو + دايلي ميرور