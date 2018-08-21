علماء يطورون خوارزمية لتنظيم تناول القهوة!

كشفت نتائج دراسة علمية عن الوقت الأمثل لتناول القهوة والحصول على أكبر فائدة بأقل كمية منها.

وطور باحثون من الجيش الأمريكي خوارزمية تتضمن نصائح شخصية بشأن اختيار الوقت الملائم لتناول أقل كمية من القهوة والحصول على أعلى فائدة منها، بحسب Journal of Sleep Research.

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وبينت نتائج الدراسة أن الخوارزمية ساعدت الناس على تحسين اليقظة بنسبة 65% من دون تناول كمية زائدة من القهوة، ومع ذلك حصلوا على الحد الأقصى من النشاط. وهذا مفيد جدا لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويحاول تخفيض كمية القهوة التي يتناولها يوميا. وخصصت هذه الخوارزمية للجيش في البداية، ولكن، اتضح أن فائدتها أوسع مما كان يعتقد.

ويقول جاك ريفمان رئيس الفريق العلمي: "من المؤسف عدم وجود طريقة تمكن كل شخص من تحديد الوقت الملائم بصورة شخصية لتناول القهوة. لذلك يعمل الفريق حاليا على وضع تطبيق للهواتف الذكية، بمساعدته، سيكون بالإمكان تحديد كمية القهوة التي يجب على الشخص تناولها يوميا، مع الأخذ بالاعتبار الفترة التي يرغب فيها بتناول القهوة للحصول على أكبر فائدة منها".

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ومن المحتمل جدا أن يظهر التطبيق في الهواتف الذكية قبل نهاية السنة الجارية".

المصدر: رامبلر