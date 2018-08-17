روسية تشفى من سرطان عنق الرحم من الدرجة الرابعة

أجرى الأطباء في مركز "ميديتسينسكي غورود" الطبي بمدينة تيومين في غرب سيببيريا عملية جراحية ناجحة لامرأة اكتشف لديها مرض سرطان عنق الرحم من الدرجة الرابعة.

وقالت إدارة الصحة في بلدية مدينة تيومين إن المرض اكتشف منذ عام أثناء الفحص الطبي السنوي، لكن المرأة رفضت آنذاك إجراء الفحص الإضافي.

وقالت مديرة قسم الأمراض النسائية في المركز ناتاليا ياسكيبفيتش: "راجعتنا مؤخرا مريضة تشكو من آلام ونزيف دم". واتضح بعد الفحص الطبي الدقيق أنها مصابة بمرض سرطان عنق الرحم من الدرجة الرابعة ما سبب مضاعفات مختلفة. ويعتبر علاج هذا المرض أمرا صعبا جدا لانتشار الورم الخبيث في جسم المرأة.

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وبدأ الأطباء في العلاج الكيميائي، وصار الورم الخبيث ينكمش بعد 4 جلسات من العلاج الكيميائي. ثم أجرى الأطباء عددا من العمليات الجراحية المعقدة المتعلقة بإزالة الأنسجة الخبيثة، ما أدى إلى شفاء المريضة من السرطان، حيث عادت غددها الليمفاوية إلى حالتها الطبيعية، واختفى الورم من جسدها.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى إدارة الصحة لمدينة تيومين، فإن المرأة لا تزال بعد خروجها من المستشفى في حالة مقبولة. ولا تستبعد الإدارة الطبية أن تخضع لعلاج كيميائي آخر لأغراض وقائية، وأن تجري عمليات تجميلية من شأنها استعادة الأعضاء التي أصابها السرطان.

يذكر أن الإدارة الطبية في مدينة تيومين سجلت عام 2017 نحو 170 إصابة بمرض سرطان عنق الرحم، منها 70% في مرحلة مبكرة للمرض الذي يتم شفاؤه عادة بنسبة 95% في هذه الحالات.

المصدر: نوفوستي