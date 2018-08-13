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مخاطر النوع الأول من السكري المبكر على النساء

الصحة

مخاطر النوع الأول من السكري المبكر على النساء
pexels- David Cassolato
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أكد علماء جامعة غوتنبرغ في السويد أن النساء اللواتي أصبن بمرض السكري من النوع الأول وهن بعمر أقل من 10 سنوات، يعشن أقل من غيرهن بـ18 عاما في المتوسط.

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وذكرت القناة الخامسة التلفزيونية في روسيا، أن العلماء بينوا أيضا أنه على الرغم من الكشف المبكر عن مرض السكر الخطير، فإنه يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 30 ضعفا.

وحصل العلماء على هذه النتائج من بيانات دراسة ما يقرب من 30 ألف مريض و135 ألف شخص سليم.

يذكر أن علماء أمريكيين من جامعة كولومبيا أكدوا، في 24 يوليو الماضي، أن "إضافة ملعقتين من السكر إلى الشاي ترفع خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة الثلث".

المصدر: إزفيستيا.

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