دراسة جديدة تثبت فوائد الفياغرا في وقف تدهور قدرة الإبصار

اكتشف علماء فوائد علاجية جديدة لعقار الفياغرا في معالجة مرض التنكس البقعي المرتبط بالسن (AMD)، المسبب الرئيس لفقدان البصر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها علماء من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك واستمرت سنتين أن مادة سياترات سيلدنافيل (Sildenafil)، المعروفة تجاري فياغرا (Viagra) لعلاج الضعف الجنسي، يمكن أن توقف التنكس البقعي المرتبط بالشيخوخة الذي يعاني غالبية الأشخاص (حوالي 75%) منه، بل تعالجه.

وينقسم التنكس البقعي إلى نوعين، هما التنكس البقعي الرطب والجاف.

ويتميز التنكس البقعي الرطب بنمو أوعية دموية جديدة شاذة تحت الشبكية (البقعة العينية) الواقعة في مؤخرة العين، تنتشر من طبقة المشيمية من خلال تمزقات في غشاء بروك إلى ما تحت الشبكية. يتسرب من هذه الأوعية الشاذة مصل، دهون ودم تتراكم كلها تحت طبقة الظهارة الصبغية الشبكية وتحت الشبكية نفسها. ما يجعل من الصعب أو المستحيل القراءة أو التعرف على الوجوه مع تطور المرض.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن أحد أسباب نمو الـ AMD بصورته الرطبة يعود إلى انخفاض تدفق الدم إلى المشيمية، وهي طبقة حيوية من الأنسجة التي تقع أمام شبكية العين.

وأجريت الدراسة بجهود فريق أطباء من جامعة كولومبيا على 5 مرضى مسنين تناولوا خلالها حبتي فياغرا يوميا على مدار سنتين.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Ophthalmologica، حيث أكد العلماء أن الفياغرا ساعدت على تحسن الرؤية لأحد المصابين بـ AMD وأوقف تدهور قدرة الإبصار للمشاركين الآخرين بشكل تام.

والعلاجات المتوفرة حاليا يمكن أن تبطئ نمو المرض وتقوي البصر في بعض الحالات، لكن يجب حقن الأدوية في الجزء الخلفي من العين كل شهر.

وعلق الباحثون على نتائج الدراسة بالقول إن "الفياغرا تتيح إمكانيات كبيرة للحفاظ على البصر واسترداده، ومن الجدير بالملاحظة أن المرضى ظلت حالتهم البصرية مستقرة وكان هناك تحسن ملحوظ في الرؤية لدى أحد المشاركين".

المصدر: dailymail.co.uk