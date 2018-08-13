أي النشويات أكثر فائدة لصحة الفم والأسنان؟

أكد باحثون من جامعة نيوكاسل في بريطانيا أن ضرر الكربوهيدرات في الطعام على الفم والأسنان، يعتمد على درجات معالجتها المختلفة.

ولتحديد خطر الكربوهيدرات النشوية على صحة الفم والأسنان، درس الأخصائيون 33 بحثا علميا عن تفكك النشاء الموجود في الأطعمة بسرعة (الخبز والبسكويت) أو ببطء (الحبوب الكاملة والبقوليات)، وكيف ترتبط هذه الأغذية مع الإصابة بسرطان الفم وأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

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وقالت الأستاذة الجامعية، باولا موينيهان، المختصة بقضايا التغذية وصحة الفم والأسنان، إن "التحليل التلوي الذي أجرته مع زملائها، يدل بوضوح على فائدة احتواء النظام الغذائي على الحبوب الكاملة".

وأعلنت موينيهان، أن احتواء الغذاء على حبوب كاملة أقل احتمالا لأن يؤدي إلى أمراض مقارنة بالأغذية التي تحتوي على نشاء مصنع.

ويعتقد الكثيرون أن احتواء الغذاء على الكثير من الكربوهيدرات أمر سيء، لكن الواقع يؤكد أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات ليس خطيرا خاصة على الفم والأسنان، إذا قللنا من تناول السكر.

ونصح الخبراء بتناول المعكرونة والكسكسي وخبز القمح الكامل بدلا من النشويات المصنعة مثل الغاتو وأنواع الكعك المختلفة. كما تشير بعض البيانات في هذه الدراسة إلى أن تناول الحبوب الكاملة يمكن أن يحمي الفم والأسنان من الأمراض.

المصدر: فيستي. رو