طالب سعودي يخترع بروتينا يمنع الجلطات

تمكن الطالب السعودي خالد السهلي الذي يحضر للدكتوراه في بريطانيا، من اكتشاف بروتين جديد لم يسبق أن أعلن عنه ولم تعرف وظيفته عالميا.

ويشكل البروتين المخترع قنوات اتصال بين الصفائح الدموية، والذي يساعد بدوره على التصاق الصفائح الدموية وحدوث الجلطات عن طريق نقل بعض الإشارات المحفزة لحدوثها.

ونجح السهلي خلال دراسته، في تصميم مركب، ولأول مرة، يمنع حدوث هذا الاتصال في عمليات التجلط، وأجريت له أبحاث كبيرة سواء على الإنسان أو الحيوان.

وتكمن قابلية المركّب المكتشف على تقليل حجم الجلطات مابين 65 إلى 75 في المئة، ودعمت المنظمة البريطانية لأمراض القلب البحث.

وأبدت إحدى شركات الأدوية رغبتها في التعاون لإجراء مزيد من الأبحاث حول الاكتشاف البحثي الذي حققه الطالب السعودي.

والسهلي، هو أحد منتسبي الخدمات الطبية في وزارة الداخلية السعودية، وهو مبتعث من العيادات الشاملة لقوى الأمن في محافظة جازان بالمملكة.

المصدر: الحياة