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الوباء الأخطر في العالم يبدأ من مترو الأنفاق

الصحة

الوباء الأخطر في العالم يبدأ من مترو الأنفاق
Russian Look-© Aleksandr Schemlyaev
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يعتقد علماء من معهد هانز نويل في ألمانيا وعلماء جامعة هونغ كونغ أن أخطر مصادر الأمراض الوبائية في العالم هو مترو الأنفاق.

ونشرت صحيفة ديلي ميل أن علماء الفيروسات والأمراض يحذرون من انتشار أوبئة تسببها (بكتيريا وفيروسات) مقاعد وأبواب ومسكات عربات مترو الأنفاق، الذي يعد من أكثر وسائل المواصلات ازدحاما في العالم.

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وجمع الباحثون عينات من ميكروبات أيادي الناس الذين يستعملون المترو غالبا في التنقل، فوجدوا عددا كبيرا من البكتيريا، من بينها بكتيريا "Helicobacter pylori" الخطيرة على صحة الإنسان وتسبب التهاب المعدة.

وأشار علماء الأحياء المجهرية إلى أن المضادات الحيوية التي تستخدم الآن في علاج البكتيريا الخطيرة، ستصبح في القريب العاجل عاجزة عن معالجة الأمراض المعدية الخطيرة لأن فيروساتها أو البكتيريا المسببة لها أصبحت أكثر مقاومة لهذه الأدوية التي لن تنفع معها.

وأكد العلماء على أن الأطباء غير قادرين الآن على معالجة (البكتيريا المختلطة) الناتجة عن "تزاوج" أو "تحول" في أنواع كثيرة من البكتيريا المتراكمة على الأسطح الملامسة للبشر في عربات المترو وجزئياتها.

المصدر: لايف. رو

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