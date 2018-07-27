تقنية ثورية تنقذ البشرية من خطر أمراض الدماغ

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام تقنية "ثورية" جديدة للتشخيص السريع لإصابات الدماغ الشديدة، والبدء بعلاج يعتمد على نوع الإصابة.

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ونشر موقع "Engadget" أن الطريقة الجديدة التي طورتها شركة "Banyan Biomarkers"، تعتمد على اكتشاف نشاط أنواع معينة من البروتينات في الدم هي "GFAP" و"UCH-L1".

وأثبتت الآلية الجديدة خلال مرحلة الاختبارات السريرية على ألفين من مرضى الدماغ قدرتها على تشخيص الإصابات الدماغية بدقة شديدة في جميع الحالات، ما عدا 3 منها فقط.

ومن المحتمل أن يتخلى الأطباء عن التصوير المقطعي الحاسوبي للدماغ في المستقبل القريب، إذا تأكدت فعالية الآلية الجديدة التي تعتمد على تحليل عينة من الدم والكشف عن نشاط أنواع معينة من البروتينات خلال ساعة فقط.

ويأمل العلماء في أن تسرع التقنية الجديدة بالكشف عن إصابات الدماغ الخطرة، والبدء في علاجها ومنع العواقب الوخيمة لمضاعفات هذه الأمراض الصعبة على الإنسان.

المصدر: لايف. رو