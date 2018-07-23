روسيا.. ابتكار دواء فريد لعلاج التهاب الكبد B

ابتكر الخبراء في روسيا مستحضرات طبية لعلاج التهاب الكبد B، يمكنها تدمير الفيروسات ليشفى المريض نهائيا من هذا المرض المزمن.

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ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات ما قبل السريرية لهذه الأدوية عام 2019. وفي حال نجاحها، فسوف توصف للمرضى في غضون خمس سنوات. بحسب صحيفة "إيزفيستيا".

وقال فلاديمير تشولانوف رئيس قسم الاستشارات والبحوث العلمية لمركز بحوث الأوبئة: "حتى وقت قريب لم يكن تدمير جينوم الفيروس ممكنا من الناحية التقنية. ومفعول الأدوية التي ابتكرناها مبني على النظم الجديدة CRISPR/Cas9". مشيرا إلى أن الاختبارات التي أجريت أكدت عدم خطورة هذه الأدوية على الصحة.

يذكر أن لقاح هذا المرض موجود منذ عام 1982، وقد أثبت فعاليته ضد التهاب الكبد B بنسبة 95%.

المصدر: رامبلر