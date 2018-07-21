أخصائي روسي يفند مفعول أوميغا-3 المضاد للسرطان

توصل علماء من الولايات المتحدة إلى أن تناول الأحماض الدهنية أوميغا-3 قد يصبح وسيلة بسيطة، ولكنها فعالة للوقاية من الأمراض السرطانية.

في الوقت نفسه، يعتقد الأخصائي الروسي بأمراض السرطان، ألكسندر براتيك، بأن الخروج باستنتاجات سريعة ومحددة عن فائدة هذه الأحماض الدهنية سابق لأوانه حاليا.

وقال الأخصائي معلقا على استنتاجات زملائه في الولايات المتحدة، إن الأخبار التي تظهر بين الحين والآخر في وسائل الإعلام بشأن فائدة الأحماض الدهنية ليست بالضرورة صحيحة أو مؤكدة.

"سمعنا من قبل كثيرا من الأحاديث حول فائدة فيتامين C، ثم دار الحديث عن فوائد صودا الخبز، ولا نتيجة لهذه الموجات في وسائل الإعلام سوى إثارة البلبلة والتوتر بين الناس" ألكسندر براتيك.

ونفى الأخصائي الروسي وجود براهين مؤكدة بأن تناول الأحماض الدهنية أوميغا-3، يقي الإنسان من الإصابة بالسرطان، لأن الإصابة به تحددها عوامل مختلفة، في مقدمتها التوتر النفسي المتعلق بظروف الحياة.

"يتطور السرطان في كثير من الأحيان على خلفية مجموعة ظروف غير طبيعية في ظل حياة المدينة العصرية بما في ذلك الإضافات المسرطنة، لكن هذا المدخل وحده غير كاف، لذلك فإن الإعلان عن فائدة بعض المكونات في الوقاية من السرطان ليس واقعيا" ألكسندر براتيك.

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كما أضاف براتيك أن العقود الأخيرة شهدت ظهور تقنيات جديدة في قطاعي الأدوية والطب، حيث شهدت السنوات 15-20 الأخيرة ظهور تكنولوجيا جديدة في قطاعي صناعة الأدوية والطب، بحيث يوصف للمريض دواء محدد يعيش عليه. لكن في الواقع، باختيار المكونات السليمة للغذاء الصحي، وبالحياة في ظروف صحية من ماء وهواء وراحة نفسية، يمكن للإنسان أن يستغني عن أي شيء إضافي.

المصدر: ميديك فوروم