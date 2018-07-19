تركيا.. عمليات جراحية لمليون مسلم أفريقي

أعلنت وزارة الصحة التركية في بيان، عزمها إجراء عمليات جراحية لإزالة العدسة الطبيعية للعين المصابة بالتعتيم، لمليون شخص في القارة الإفريقية، وتوزيع 10 ملايين نظّارة طبية.

وقال البيان: "وقعت وزارة الصحة التركية بروتوكول مع ممثلين من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي قدِموا إلى تركيا بدعوة من الوزارة لتلبية حاجة الأفارقة الذين ينتظرون عمليات الساد الجراحية (إزالة العدسة الطبيعية المصابة بالتعتيم).

كما تضمن البروتوكول تفاهمات حول إجراء فحوصات طبية لأعين مسلمي 12 دولة أفريقية، ممن يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية، وتوزيع نظارات طبية للمحتاجين مجاناً.

ووفقا للبيان، فستقوم وزارة الصحة التركية سنويا بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، بتدريب وتأهيل 100 من العاملين في قطاع الصحة في البلدان الإفريقية.

وسبق لوزارة الصحة التركية أن أجرت عمليات الساد الجراحية لنحو 50 ألف شخص من بنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وجيبوتي، وغينا، ومالي، والنيجر.

المصدر: الأناضول