لماذا يقتل القصور القلبي النساء أكثر من الرجال؟

وجد باحثون من كندا أن مرض قصور القلب يتسبب بموت النساء بنسبة أعلى من الرجال المصابين بنفس المرض.

ونشرت مجلة "Canadian Medical Association Journal" أن النساء يمتن بنسبة 14% أكثر من الرجال، بعد عام من تشخيص قصور القلب لديهن.

إقرأ المزيد

ويعتقد الباحثون أن السبب في ارتفاع نسبة وفيات النساء بقصور القلب يعود إلى عدم تلقيهن العلاج المناسب في المستشفيات، لأن الأطباء يرون أن هذا المرض خاص بالذكور، وترسخت هذه الفكرة في أذهانهم منذ عقود.

كما تبين للأخصائيين أن تزايد عدد النساء المصابات بقصور القلب في المستشفيات، رافقه تقلص حاد في عدد الرجال بنفس المرض. ومع هذا، فإن الرجال يتلقون عادة رعاية طبية أفضل واهتماما أكبر من الكادر الطبي.

والفشل القلبي مرض قاتل إذا لم يتم علاجه بشكل دقيق، لأن عضلة القلب تصبح ضعيفة مع مرور الوقت، ولا تستطيع ضخ الدم إلى أعضاء الجسم. ويتطور هذا المرض عادة بعد النوبات القلبية أو على خلفية عدم انتظام دقات القلب وهذا ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: لايف. رو