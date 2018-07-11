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غلاف "ذكي" يخبرك بجودة المواد الغذائية داخله

الصحة

غلاف
Globallookpress M. Henning/blickwinkel
ابتكار غشاء شفاف لتغليف الأطعمة يكشف وجود البكتريا المرضية فيها
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ابتكر علماء جامعة ماكماستر الكندية غشاء شفافا لتغليف الطعام، يعطي عند ملامسة المادة الغذائية إشارة في حال تلوثها بأحد مسببات المرض.

وطور العلماء الغلاف الشفاف في غضون 15 عاما، واستخدموا فيه قطرات صغيرة من الحمض النووي، مرصوفة في غشاء من "بولي إيثيلين". وبفضل هذه القطرات، يتغير شكل الغلاف عند وجود ميكروبات في المادة الغذائية.

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ويقول المبتكرون: "يغير الغشاء لونه عند ملامسته الطعام الملوث بعصيات القولون والبكتيريا الضارة وغيرها من الأجسام المجهرية التي تسبب العدوى".

ويمكن تحديد جودة الطعام المغلف دون الحاجة إلى فتحه وإجراء تحليل إضافي. وأشار الباحثون إلى أن الطرق الحالية المستخدمة في فحص صلاحية المواد الغذائية وخلوها من البكتيريا المرضية معقدة جدا ومكلفة، وتستغرق يوما كاملا على الأقل.

 المصدر: رامبلر

// 26.06.2018 по тикету 15478

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