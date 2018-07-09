وصول التوأم السيامي التنزاني ميلنيس وأنيسيا إلى الرياض

وصل إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، التوأم السيامي ميلنيس وأنيسيا من جمهورية تنزانيا برفقة والدتهما وفريق من الأطباء والمختصين.

وأدخل التوأم السيامي إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية في مدينة الرياض بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتنسيق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

وقال المشرف العام على مركز الإغاثة الدكتور، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن التوأم السيامي أنثيان تلتصقان في مناطق الصدر والبطن والحوض، مع اشتراكهما بثلاثة أطراف سفلية، ويبلغ عمرهما 5 أشهر و3 أسابيع، وحالتهما الصحية مستقرة، وتحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة لتحديد إمكانية فصلهما.

المصدر: صحيفة عكاظ