لأول مرة.. شفاء مريض مصاب بالسكري من النوع الأول

قد يدخل البريطاني، دانيال داركس، التاريخ باعتباره أول شخص في العالم يشفى تماما من مرض السكري من النوع الأول.

ويحتوي جسم داركس (31 سنة) على جين نادر، تمكن من "إيقاظ" خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين من "سباتها".

وبعد معاناته من المرض منذ عام 2010، توقف داركس عن حقن جسمه بالإنسولين يوميا، حينما اكتشف أن مستوى السكر في دمه طبيعي حتى بدون تلك الحقن. وأثار هذا الأمر استغراب الأطباء وقرروا إرساله إلى الولايات المتحدة لإجراء سلسلة اختبارات، بينت نتائجها أنه يحمل في جسمه جينا نادرا.

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ويعتقد داركس بأن السبب الرئيس في شفائه يعود للجري أسبوعيا مسافة 100 كلم، ولغذائه الغني بالزنك والمكسرات وزيت السمك والخضروات.

ويؤكد الشاب أن الأطباء اتفقوا معه، وسوف يصبح بعد بضعة أشهر أول مريض في العالم يشفى تماما من مرض السكري من النوع الأول بواسطة حمية غذائية وتمارين بدنية وبمساعدة جين نادر غير حياته.

المصدر: رامبلر