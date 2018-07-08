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التفكير السلبي عند الاستيقاظ يهدد الصحة العقلية

الصحة

التفكير السلبي عند الاستيقاظ يهدد الصحة العقلية
Globallookpress Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com
التوتر النفسي في الصباح يستمر طوال النهار
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أكد خبراء مركز الشيخوخة الصحية بولاية بنسلفانيا على ضرورة الحفاظ على حالة نفسية جيدة صباحا، وأهمية تجنب التوتر في هذه الفترة من النهار.

ونشر موقع PsychCentral دراسة الخبراء الذين راقبوا الحالة المزاجية التي يبدأ بها نزلاء المركز يومهم، واكتشفوا أن شعور الشخص بعدم الراحة عند الاستيقاظ وتوتره بسبب التفكير بالصعوبات التي ستواجهه خلال اليوم، يؤثر بشكل سلبي في التفكير بشكل عام، وجاءت نتائج اختبار ذاكرته العملية دون المستوى الطبيعي في ذلك اليوم.

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ويقول الباحثون إن "أثر الإجهاد النفسي كبير في الذاكرة العاملة، بغض النظر عن الحالات الفعلية المسببة للتوتر".

ويضيف الباحثون أن تراجع النشاط الوظيفي للذاكرة العاملة يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء والتشتت، ما يعد خطرا حقيقيا على الناس بشكل عام، وعلى المسنين بشكل خاص.

المصدر: رامبلر

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