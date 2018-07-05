"BioMind" يتفوق على أمهر الأطباء في دقة تشخيص الأمراض

نشرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن الذكاء الاصطناعي الصيني "BioMind"، تفوق على أفضل الأطباء في مسابقة من مستويين لتشخيص أورام الدماغ والتورم الدموي.

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وشخص نظام الذكاء الصيني 225 حالة من أورام الدماغ خلال 15 دقيقة وبدقة تشخيص بلغت نسبتها 87%. في حين شخص 15 طبيبا من أمهر أطباء الأورام في الصين هذه الحالات بدقة بلغت 66% فقط.

وأضافت الوكالة أيضا أن الذكاء الاصطناعي شخص حالات لمرضى التورم الدموي بنسبة نجاح بلغت 83% وبدقة أعلى من تشخيص أمهر الأطباء بنسبة 20%.

وأعلنت إدارة المستشفى الذي احتضن التجربة أن الهدف منها ليس التقليل من شأن الأطباء الحقيقيين، بل مساعدتهم على التقدم في مجال التشخيص من خلال التفاعل مع التقنيات الحديثة التي طورها الإنسان لهذا الغرض.

المصدر: غازيتا. رو