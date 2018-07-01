عقار ياباني يقضي على الإنفلونزا بسرعة خيالية

أثبتت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية عقار ياباني في القضاء على الإنفلونزا بسرعة كبيرة.

ويعمل العقار الياباني المبتكر "marboksil-baloksavir" وفق آلية جديدة، فعند تناوله يتحول الدواء إلى حمض البالكوكسيرياك، الذي يثبط عمل البوليميراز (أحد الإنزيمات الرئيسية لفيروس الإنفلونزا)، ما يؤدي إلى توقف انتشار الفيروس وتكاثره.

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ويشير الباحثون اليابانيون إلى أن نتائج دراسة هذا العقار أظهرت ميزة مثيرة للإعجاب فيه، وهي أن الشخص الذي يتناوله يصبح غير ناقل للعدوى بعد 24 ساعة فقط، وتختفي لديه أعراض المرض تماما في غضون 54 ساعة في المتوسط.

ويعد هذا العقار إنجازا كبيرا في مجال الأدوية المضادة للفيروسات، وهو الدواء الأول الذي يظهر في الأسواق منذ طرح دواء الإنفلونزا السابق أوسيلتاميفير، والمعروف تجاريا باسم تاميفلو عام 1999.

وقد طرح العقار الياباني "marboksil-baloksavir" في الأسواق المحلية تحت الاسم التجاري "Xofluza". ومن المتوقع أن يطرح في الأسواق الأمريكية في القريب العاجل ثم في بقية بلدان العالم.

المصدر: فيستي