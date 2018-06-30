 
مباشر

تحذيرات من انتشار التهاب الكبد الوبائي في ولاية أمريكية!

الصحة

تحذيرات من انتشار التهاب الكبد الوبائي في ولاية أمريكية!
youtube/ RC Med
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfy3

وجهت هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية للمواطنين الروس الراغبين بزيارة الولايات المتحدة تعليمات تطلب منهم توخي الحذر من مرض التهاب الكبد الوبائي "A".

وأوضحت الوكالة أن "موجة من مرض التهاب الكبد الوبائي A تنتشر حاليا في ولاية أوهايو الأمريكية، وتم الإبلاغ مؤخرا عن عشرات الإصابات".

إقرأ المزيد
هرمون أنثوي هو المسؤول عن الإصابة بالصداع النصفي لدى الرجال! الصداع النصفي لدى الرجال مرتبط بـ "النساء"!

وأشارت الهيئة إلى أن "تفشي المرض قد يكون مرتبطا بموجات انتشاره السابقة التي سجلت العام الماضي في كل من ولايتي إنديانا وكنتاكي الأمريكيتين".

يذكر أن التهاب الكبد الوبائي "A" أو ما يعرف باليرقان، هو مرض يصيب الكبد نتيجة التعرض لفيروس "HAV"، ويتسبب بأعراض مثل التقيؤ والغثيان والإسهال واصفرار الجلد والحمى، قد تستمر من أسبوعين لعدة أسابيع.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا