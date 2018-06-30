تحذيرات من انتشار التهاب الكبد الوبائي في ولاية أمريكية!

وجهت هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية للمواطنين الروس الراغبين بزيارة الولايات المتحدة تعليمات تطلب منهم توخي الحذر من مرض التهاب الكبد الوبائي "A".

وأوضحت الوكالة أن "موجة من مرض التهاب الكبد الوبائي A تنتشر حاليا في ولاية أوهايو الأمريكية، وتم الإبلاغ مؤخرا عن عشرات الإصابات".

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وأشارت الهيئة إلى أن "تفشي المرض قد يكون مرتبطا بموجات انتشاره السابقة التي سجلت العام الماضي في كل من ولايتي إنديانا وكنتاكي الأمريكيتين".

يذكر أن التهاب الكبد الوبائي "A" أو ما يعرف باليرقان، هو مرض يصيب الكبد نتيجة التعرض لفيروس "HAV"، ويتسبب بأعراض مثل التقيؤ والغثيان والإسهال واصفرار الجلد والحمى، قد تستمر من أسبوعين لعدة أسابيع.

المصدر: لايف. رو