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علماء: "الصيام" يساعد على معالجة بعض الأمراض

الصحة

علماء:
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أثبت علماء من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة فائدة الصيام الدوري على ضغط الدم وتنزيل الوزن الزائد.

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وأجرى العلماء الأمريكيون تجربة شارك فيها 46 متطوعا صاموا عن الطعام مدة 16 ساعة في اليوم، وسمح لهم في هذه الفترة بشرب الماء فقط.

واستمرت التجربة لبضعة أيام شهد فيها المتطوعون انخفاضا في ضغط الدم وفقدان 2.6 من وزن كل منهم. لكن العلماء رصدوا أن كتلة الدهون في أجسام المشاركين لم تتأثر بالصيام.

لذلك، نصح الباحثون مرضى ضغط الدم وأصحاب الأوزان الزائدة باتباع حمية غذائية (صيام) لعدة أيام في السنة، على أن يتم توزيعها بحسب اختيارهم.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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