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العلماء يحذرون من حليب العبوات البلاستيكية

الصحة

العلماء يحذرون من حليب العبوات البلاستيكية
dpa-© Stefan Sauer
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أثبت علماء مدينة بيرم الروسية من مركز البحوث الاتحادية للدراسات الوقائية الطبية أن الحليب المعبأ في أكياس أو زجاجات بلاستيكية يشكل خطرا على الصحة.

وأظهرت دراسة المركز الروسي أن التغليف البلاستيكي لمادة الحليب يحمل في طياته خطر إفراز أحماض الفثاليك السامة، ويشكل خطرا على الصحة.

dpa-© Rolf Vennenbernd

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كما أن تراكم هذه المواد السامة في جسم الإنسان يمثل خطرا أكبر على الكبد والغدد الصماء بشكل خاص.

وتبين الدراسة وجود حمض الفثاليك في تلك العبوات، حيث يستخدم في صناعة البلاستيك (منذ بدء صناعته في ثلاثينيات القرن الماضي) لإضفاء المتانة والمرونة.

ولتأكيد دراستهم، قام الباحثون الروس بفحص 25 عينة من الحليب المعبأ في أكياس وعبوات بلاستيكية. وأظهروا وجود الفثاليك السام في 60% من حليب الأكياس وفي 40% من حليب العبوات (القناني). وأشاروا أيضا إلى ارتفاع نسبة المواد السامة في الحليب عالي الدسم.  

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو 

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