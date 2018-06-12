وزارة الصحة بصدد زيادة أعمار السعوديين إلى 80 عاما

نشرت وزارة الصحّة استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة متوسط أعمار السعوديين من 74 عاما إلى 80 عاما بحلول 2030.

وبحسب صحيفة "سبق" الالكترونية، تنطلق رؤية وزارة الصحّة، بهدف زيادة متوسط أعمار السعوديين، من التركيز على التوعية في آلية بناء نمط حياة صحي عبر كشف خطر سلبيات بعض السلوكيّات الخاطئة كالتدخين وقلة ممارسة الرياضة، والإكثار من السكريات، والاعتماد المبالغ فيه على المضادات الحيويّة، وخشية أفراد المجتمع من إجراء الفحوص المبكرة.

وبحسب مصادر "سبق"، فإن وزارة الصحّة متفائلة بإمكانية زيادة متوسط أعمار السعوديين إلى 80 عاما بحلول 2030، مشيرة إلى أن الحملات التوعوية ذات الصلة بالتدخين وسرطان الثدي أتت بنتائج إيجابيّة.

وستعتمد وزارة الصحّة على نشر "طب الأسرة" في مدن المملكة ومحافظاتها، والذي يكفل للأسر الرعاية الطبية الشاملة ليس من أجل العلاج فحسب، وإنما للاستشارات المبكرة، بحيث يكون لكل أسرة طبيبها المطلع على التاريخ المرضي للعائلة والقادر على تشخيص أي مرض بطريقة أكثر دقة، فضلا عن افتتاح العديد من الكليّات الطبية لتخصص "طب الأسرة" تخرّج سنويا مئات الأطباء.

وتُجري الوزارة حاليا مسوحات ميدانيّة لمئات الآلاف من الأسر في مناطق المملكة كافّة، وداخل المجمعات التعليمية، لبناء قاعدة بيانات تتضمن أكثر الأمراض شيوعا داخل المجتمع وبحسب تصنيف منطقتها وفئاتها العمريّة، إضافة إلى معرفة مسببات تلك الأمراض، والعمل على الحد من انتشارها عبر توفير الوقاية اللازمة والعلاج المناسب.

المصدر: "سبق"