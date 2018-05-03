بينها مدينة عربية.. تقرير أممي يكشف أكثر المدن تلوثا على سطح الأرض!

تمت تسمية العاصمة الهندية، نيودلهي، يوم الأربعاء 2 مايو الجاري، كأكثر مدينة ملوثة على سطح الأرض، وذلك حسب التقرير الأحدث لمنظمة الصحة العالمية.

وحلل التقرير درجة التلوث المناخي في المدن التي يفوق عدد سكانها 14 مليون نسمة، بين عامي 2010 و2016.

#AirPollution threatens our health. Over 80% of the world’s cities have pollution levels exceeding WHO’s guidelines for safe air https://t.co/W9OiazKkqF#BreatheLifepic.twitter.com/390PeCl6PA — WHO (@WHO) May 2, 2018

ولكن أكثر ما يفاجئ في التقرير هو تصنيف 14 مدينة هندية ضمن المدن الـ 20 الأكثر تلوثا في العالم، وبالتالي تصبح الهند أشد دول الأرض تلوثا. كما حلت القاهرة في المرتبة الثانية عالميا، تليها دكا في المركز الثالث، وبعدها تأتي كل من مومباي وشنغهاي.

وتوضح الدراسة أن 9 أشخاص من أصل 10، يستنشقون هواء ملوثا حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا، غالبيتهم في قارتي آسيا وإفريقيا.

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وتحدث التقرير الأممي عن السياسات الناجحة التي تقوم بها الصين للحد من تلوث مدنها الكبرى، عبر الحد من استخدام الفحم الحجري وصيانة العديد من المعامل حول البلاد. وهو الأمر الذي ساعد في رفع جودة الهواء في بكين والمدن الأخرى، وبالتالي تراجع الصين في ترتيب القائمة الدولية، بشكل ملحوظ.

المصدر: واشنطن بوست

قتيبة دعبول