العثور على بيولوجي أمريكي ميتا بعد حقن نفسه بلقاح

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة الرئيس التنفيذي لشركة أسيندانس الطبية البيولوجية، آرون تريويك، المشهور ميتا بعد حقن نفسه بلقاح.

وقالت "VICE News"، إن تريويك، البالغ من العمر 28 عاما، عثر على جثته في صباح 29 أبريل الماضي، داخل منتجع صحي في واشنطن. وكان جسده داخل خزان للعلاج بالتعويم " flotation therapy"، وهي طريقة للاسترخاء، يدخل ضمنها الغوص في بركة سباحة داخلية صغير مع الماء والملح، والتي تحافظ على الجسم طافيا وتعطي شعورا بانعدام الوزن.

وتحقق الشرطة في وفاة تريويك، لكن لا أدلة على وجود دافع جنائي في وفاته.

وقد اكتسب تريويك شهرة كبيرة بعد أن قام بإنزال بنطاله علنا وحقن نفسه بلقاح يدوي الصنع ضد الهربس، وذلك خلال مؤتمر للـbiohaker" (علم البيولوجيا للهواة)، في أوستن بولاية تكساس.

وتشير وسائل الإعلام، إلى أن الدواء الذي حقن تريويك به نفسه، اختبر على الفئران فقط، دون إشراك العلماء المختصين، وبلغت نسبة المادة الفعالة في الحقنة حد "الجنون" وفقا لتريويك.

وتسعى الشركات البيولوجية على غرار تلك التي ترأسها "البيولوجي الهاوي"، إلى الترويج لمنتجاتها من خلال هذه الأفعال، لتجاوز الفحوصات والاختبارات الرسمية لفعالية الأدوية.

المصدر: lenta.ru