اكتشاف علاقة بين قوة المصافحة والقدرات العقلية

اكتشف علماء جامعة مانشستر أن الأشخاص الذين يمتازون بمصافحة قوية لديهم قدرات عقلية عالية، ويتمتعون بذاكرة متطورة في سن البلوغ.

ويقول جوزيف فيرت، أحد العلماء الذين ساهموا في هذه الدراسة: "نرى علاقة واضحة بين القوة العضلية وصحة الدماغ. والآن نحتاج إلى إثبات إمكانية تطوير أدمغتنا من خلال تعزيز القوة العضلية مثلا بتمارين رفع الأثقال"، بحسب صحيفة ديلي ميل.

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ويؤكد العلماء على أن الناس ذوي المصافحة الضعيفة يمتلكون مادة بيضاء أقل كثافة في أدمغتهم. لذلك، تبين الدراسة أنه من خلال قوة المصافحة يمكن تقدير التغيرات المحتملة في القدرات العقلية للشخص في سن البلوغ وعند الشيخوخة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما